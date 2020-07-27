Токио, 27 июля 2020, 10:57 — REGNUM Министерство обороны Японии 26 июля впервые провело аукцион списанного снаряжения и оборудования, сообщает газета Mainichi. Целью этой акции было пополнение бюджета казны. Изначально на участие в торгах было подано 590 заявок, однако в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации число участников было сокращено до 176. Самым дорогим лотом оказался пилотский шлем. Он ушёл покупателю за 520 тысяч иен при начальной ставке в 30 тысяч иен.«До сих пор мы продавали [списанное снаряжение] как металлолом, но если есть заинтересованные лица, готовые заплатить больше, мы убиваем двух зайцев одним выстрелом» — высказал своё мнение министр обороны Таро Коно.Всего аукционе удалось собрать 5,82 млн иен (55 тысяч долларов). Собранные средства пойдут на улучшение условий труда сотрудников Сил самообороны Японии. Министерство обороны Японии планирует проводить подобные аукционы и в будущем, возможно в онлайн режиме.
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Минобороны Японии впервые провело распродажу
В конце апреля 2019 года официально было объявлено об отречении императора Акихито от престола в связи с состоянием здоровья и возрастом. Императору на тот момент было 85 лет.
Императором Японии стал наследный принц, старший сын Акихито - Нарухито. Церемония передачи символов власти новому императору прошла 1 мая 2019 года.
Не обходится политическая жизнь Японии без скандалов. В августе 2019 года власти префектуры Окинава подали иск против правительства в Токио, чтобы остановить работы по переносу авиабазы США «Футэнма». В феврале в ходе референдума более 70% избирателей проголосовали «против» переноса. Официальный Токио не учёл это голосование.
Императором Японии стал наследный принц, старший сын Акихито - Нарухито. Церемония передачи символов власти новому императору прошла 1 мая 2019 года.
Не обходится политическая жизнь Японии без скандалов. В августе 2019 года власти префектуры Окинава подали иск против правительства в Токио, чтобы остановить работы по переносу авиабазы США «Футэнма». В феврале в ходе референдума более 70% избирателей проголосовали «против» переноса. Официальный Токио не учёл это голосование.