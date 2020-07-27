Токио, , 10:57 — REGNUM Министерство обороны Японии 26 июля впервые провело аукцион списанного снаряжения и оборудования, сообщает газета Mainichi. Целью этой акции было пополнение бюджета казны. Изначально на участие в торгах было подано 590 заявок, однако в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации число участников было сокращено до 176. Самым дорогим лотом оказался пилотский шлем. Он ушёл покупателю за 520 тысяч иен при начальной ставке в 30 тысяч иен.«До сих пор мы продавали [списанное снаряжение] как металлолом, но если есть заинтересованные лица, готовые заплатить больше, мы убиваем двух зайцев одним выстрелом» — высказал своё мнение министр обороны Таро Коно.Всего аукционе удалось собрать 5,82 млн иен (55 тысяч долларов). Собранные средства пойдут на улучшение условий труда сотрудников Сил самообороны Японии. Министерство обороны Японии планирует проводить подобные аукционы и в будущем, возможно в онлайн режиме.