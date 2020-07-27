Москва, , 10:56 — REGNUM Законопроект, позволяющий использовать портал госуслуг при сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата на должность главы региона, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

Предлагается дать возможность использовать портал госуслуг для сбора подписей при прохождении муниципального фильтра на выборах губернатора.

По мнению авторов, это позволит минимизировать возможность фальсификации подписей, ускорить саму процедуру — особенно в регионах, занимающих значительные территории, например, Хабаровский край, Якутия, Красноярский край, а также снизить расходы кандидата.