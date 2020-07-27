Киев, , 10:49 — REGNUM Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Сергей Гармаш «не сильно верит» в то, что нынешнее перемирие будет длительным и устойчивым.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Гармаш обосновал свое мнение отсутствием значимых подвижек в других аспектах урегулирования:

«Если бы была политическая воля на прекращение конфликта, оно бы наблюдалось не только в сфере безопасности, но и в политической подгруппе, в гуманитарной подгруппе, где обменивают наших пленных. Сейчас, по крайней мере в политической подгруппе, каких-то подвижек, прорывов и предпосылок я не вижу», — заявил представитель Киева.

По его словам, объявленное перемирие «тактическое» и может принесли Украине определенные политические бонусы:«В чем его плюс для Украины — …(если сорвется), все-таки не мы его сорвем. И ответственность будет лежать на той стороне», — считает Гармаш.

ИА REGNUM напоминает, что ранее контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Отмечалось, что это является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений.

Утром 27 июля в Киеве подтвердили, что выдан приказ командующего объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.