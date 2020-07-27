Додома, , 10:50 — REGNUM В ходе актуализации списков избирателей в Танзании было выявлено, что число избирателей на всеобщих выборах 28 октября 2020 года составит 29 миллионов человек. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление председателя Избирательной комиссии Танзании Семистокла Каиджаге.

На открытии рабочего заседания организаторов выборов, прошедшего в Додоме, Каиджаге призвал всех задействованных лиц гарантировать соблюдение закона, морали и всех постановлений избирательной комиссии, чтобы избежать фальсификаций, которые могут оказать негативное влияние на итоги всеобщих выборов.

Он подчеркнул, что каждый, кто нарушит законных ход избирательного процесса, будет нести уголовную ответственность по статье 98 закона о выборах.

Каиджаге добавил, что актуализация списков избирателей проводилась в два этапа: с 18 июля 2019 г. по 23 февраля 2020 г. и с 17 апреля 2020 г. по 4 мая 2020 г.

Он подчеркнул, что в результате двух этапов было зарегистрировано 7,3 млн новых избирателей. Таким образом, в выборах 2020 года примет участие на 31% больше избирателей, чем на выборах 2015 года, в которых участвовали 23,1 млн человек. Он добавил, что в данных более трех миллионов избирателей были внесены изменения.

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