27 июля 2020 | Время чтения 12 мин

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 20-26 июля 2020 года стали: папа Франциск молится о мире в Донбассе; в США растет антихристианский вандализм; геополитические игры в Закавказье в рамках конфликта между Баку и Ереваном; Россия и Турция договорились по Ливии; Израилю не хотят отдавать контроль за Храмовой горой; секуляризованная Европа – это духовная пустыня.

Станислав Стремидловский, , 10:43 — REGNUM Папа Римский Франциск поддержал решение о прекращении огня в Донбассе и молится за его осуществление, передает Vatican News (Ватикан). После молитвы «Ангел Господень» в воскресенье, 26 июля 2020 года, понтифик обратился со следующим призывом: «Я узнал, что недавно членами Трехсторонней контактной группы в Минске было принято очередное решение о прекращении огня в Донбассе. Поблагодарив за этот знак доброй воли, направленный на возвращение горячо желанного мира в этот многострадальный регион, молюсь о том, чтобы согласованное стало наконец внедренным в жизнь, также через эффективный процесс разоружения и разминирования. Только так можно восстановить доверие и заложить предпосылки для примирения, очень нужного и очень ожидаемого населением».

Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

В США растет вандализм, направленный на символы и места, связанные с католической верой, в связи с чем Конференция католического епископата США (USCCB) выступила со специальным заявлением, подписанным президентом комитета по религиозной свободе Томасом Уенски и президентом комитета по внутреннему правосудию и человеческому развитию Полом Кокли. Прелаты подчеркивают, что Соединенные Штаты переживают момент «культурного конфликта», и обращаются ко всем американцам с призывом: «Давайте созерцать, а не разрушать образы, выражающие любовь Бога. Следуя примеру Господа, ответим на смятение пониманием, а на ненависть любовью». В последние недели акты вандализма произошли в различных регионах страны. В июне в Сан-Франциско на фоне антирасистских протестов, вспыхнувших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, была снесена статуя святого Хуниперо Серры. В штате Индиана в начале июля была обезглавлена статуя Пресвятой Девы Марии, а в приходе Святой Бернадетты в Рокфорде, штат Иллинойс, с помощью молотка было уничтожено распятие. 18 июля в Блумингбурге, штат Нью-Йорк, в церкви Успения Пресвятой Богородицы был низвергнут монумент, посвященный нерожденным детям. В середине июля была осквернена также статуя Иисуса Христа на лыжном курорте в Монстане. Кроме того, был совершен поджог церкви «Миссия Святого Гавриила» в Лос-Анжелесе — это один из самых старинных храмов, он был основан в 1771 году святым Хуниперо Серра.

Протестующие и полиция. США Geoff Livingston

Будет ли Католическая церковь поддерживать своих святых? Этим вопросом задается National Catholic Register (Айрондэйл, США). Издание обращает внимание на многочисленные погромы в Калифорнии мест, связанных со святым Хуниперо Серра. Те, кто нападает на доброе имя святого Хуниперо и разрушает его мемориалы, не знают его истинного характера и реальную историю. Интересно, что думает об этом папа Франциск. Ведь именно он в сентябре 2015 года в Вашингтоне причислил Серра к лику святых, назвав его человеком, который хорошо обращался с коренными американцами и стремился защитить достоинство местной общины. Делает ли Ватикан что-нибудь, чтобы противостоять нынешней истерии? В те дни, когда городской совет калифорнийского города Вентура рассматривал вопрос сноса статуи святого, понтифик издал указ о присвоении местной церкви статуса малой базилики (храм исторической и архитектурной ценности, который имеет особое значение для литургической и пастырской жизни — ИА REGNUM). Однако, возможно, Ватикан мог бы сделать больше. Только что мы отметили День Хуниперо — идеальное время, чтобы Святой престол выступил с заявлениями и материалами об отце Серра и его вкладе. Хотя чего ждать от Ватикана? Вряд ли он сможет отправить швейцарскую гвардию охранять статуи святого Хуниперо в городах Калифорнии. Но вандализм выходит за пределы штата. Приходы по всей стране переживают волны осквернений и, вероятно, поджогов. Нападают на статуи Девы Марии и даже Господа Иисуса. Похоже, ситуация быстро ухудшается. Так поддержит ли Католическая церковь своих святых?

Халдейский патриарх Луис Рафаэль Сако обеспокоен судьбой иракцев, которые долгое время проживают в США, а теперь их депортируют в Ирак, поскольку они еще не получили необходимых документов для получения американского гражданства, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Халдейский патриархат в своем заявлении назвал действия Вашингтона формой «бесчеловечного и аморального» изгнания, которая затрагивает людей, проживающих в стране много лет, вынужденных разлучаться со своими семьями и везти в Ирак детей, родившихся в США и не говорящих по-арабски. Ранее в четверг, 2 июля, Верховный суд США не удовлетворил просьбу большой группы иракцев блокировать решение об их депортации и принудительном возвращении в Ирак. Речь идет о примерно 1400 иракцах, утверждающих, что высылка подвергает их риску подвергнуться «пыткам и преследованиям».

Луис Рафаэль Сако Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres

Начиная с 12 июля между между Азербайджаном и Арменией возобновился вооруженный конфликт, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). Призывы международного сообщества к лидерам двух стран остановиться остаются без внимания. Столкновения начались на азербайджано-армянском участке границы в Товузском районе. Театр боевых действий необычен, так как конфликты до сих пор обычно вспыхивали в регионе Нагорного Карабаха. Товузский район граничит с северо-востоком Армении, за пределами спорных карабахских территорий. И сейчас, как никогда ранее, существует опасение, что здесь может разгореться еще одна «прокси-война», связанная с геополитическими интересами других стран. Армению поддерживает Россия, Азербайджан является союзником Турции. Хотя Москва и Анкара недавно заключили стратегические соглашения по Ближнему Востоку (например, в Сирии), антагонизм между ними существует в бывших советских республиках, где Турция рассчитывает иметь свое влияние. В великой игре за энергоресурсы Товузский район играет не последнюю роль. Через него по Южно-Кавказскому газопроводу Баку передает газ Турции. В течение многих лет Анкара пыталась уменьшить свою энергетическую зависимость от Москвы и диверсифицировать поставки. 20-летнее соглашение, согласно которому Турция обязалась покупать российский газ, истекает в 2021 году, и шансы, что Анкара его продлит, невелики. Всё разворачивается в турецкой логике постепенного освобождения от энергетической (а следовательно, и политической) зависимости от путинской России.

Папа Франциск не забыл армян. Как отмечает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша), такого мнения придерживается архиепископ Рафаэль Минасян, возглавляющий ординариат Восточной Европы Армянской католической церкви. Слова понтифика об урегулировании конфликта на границе между Арменией и Азербайджаном, подчеркнул монсеньор, были восприняты в Армении очень положительно, с большой благодарностью, преданностью и «с еще большей радостью укрепили нас». Архиепископ призвал европейские страны не забывать об Армении, где христиане составляют 99% населения и где так много людей страдают. «Христианская община на Кавказе живет в постоянной опасности, — говорит Минасян. — Я считаю, что вмешательство Европейского союза и других европейских стран, их помощь в решении местных проблем является очень важным и будет рассматриваться как выражение озабоченности и памяти об армянах. Мы не боимся. Мы верим, что Господь избрал нас Своими свидетелями здесь, на этой земле». При этом он признал, что слова папы пока что не принесли желаемых результатов. Бои на границе продолжаются, ситуация очень серьезная и деликатная.

Анкара и Москва поддерживают мир в Ливии, информирует L'Osservatore Romano (Ватикан). Турция и Россия договорились «продолжать совместные усилия по созданию условий для прочного перемирия в Ливии». Две страны являются основными международными игроками в регионе. Москва поддерживает силы генерала Хафтара, Анкара сражается на стороне правительства Сарраджа, признанного ООН. Вовлеченность России и Турции в ливийский сценарий отнюдь не случайна. Турки хотят защитить свои инвестиции в бурение нефтяных скважин в Средиземном море, что оспаривает Европейский союз и Кипр. Москва же хочет получить выход в центральное Средиземноморье и усилить свое влияние в Северной Африке. Между тем динамика ситуации ускоряется. Египетский парламент одобрил отправку войск в Сирт в помощь Хафтару, чтобы остановить продвижение людей Сарраджа в этом районе.

Гражданская война в Ливии BRQ Network

Администрация Исламского Вакфа, под автономным управлением которой находится Храмовая гора, отказывает Израилю в его попытках распространить свою юрисдикцию на это культовое место для трех религий, рассказывает KATHPRESS (Вена, Австрия). Исламский Вакф признает ответственность только министерства исламских дел Иордании в этом вопросе, заявил директор администрации Аззам аль-Хатиб. Речь идет о территории вокруг мечети Аль-Акса и здании при воротах Баб аль-Рахма. Это здание было опечатано Израилем в 2003 году на том основании, что расположенная там ассоциация исламского наследия близка к ХАМАС. На днях Исламский Вакф выразил протест против решения израильского суда, подтверждающего закрытие Баб аль-Рахма для совершения там мусульманских молитв. «Молитвенная зона Баб аль-Рахма является неотъемлемой частью священной мечети Аль-Акса, которая подчиняется лишь мусульманскому божественному праву и не является предметом переговоров или уступок, — заявила администрация Исламского Вакфа. — Мечеть Аль-Акса выше, чем решения судов и политиков, мусульмане не принимают и не признают эти незаконные оккупационные постановления и поэтому не будут их соблюдать».

Восточные церкви Индии в ответ на первую мусульманскую молитву в бывшем соборе Святая София — музее Айя-София, преобразованном снова в мечеть, — объявили пятницу, 24 июля, когда она состоялась, днем траура, передает AsiaNews (Рим, Италия). Маланкарская сирийская православная церковь присоединилась к мировой акции протеста против решения турецкого правительства превратить собор в мечеть. Как говорится в ее заявлении, этот акт «разрушает саму идею терпимости», которую отстаивали ранее турецкие власти. Епархиальное духовенство и православные верующие Индии выступают против того, что они считают «актом религиозной агрессии». Церковь «просит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пересмотреть свое отдающее болью решение и вернуться к статус-кво», чтобы «собор Святой Софии остался музеем».

Католический епископ в Турции сожалеет о бездействии Запада в отношении Святой Софии, сообщает The Tablet (Лондон, Великобритания). Апостольский викарий Анатолии монсеньор Паоло Бизетти обвинил европейские правительства в том, что они бросили христиан в Турции и содействовали преобразованию собора Святой Софии в мечеть. «Запад делает громкие заявления, но не обеспечивает обеспечение взаимных прав, я боюсь, что он быстро забудет об Айя-Софии, — заявил Бизетти. — Для христиан в Турции такое развитие событий не стало неожиданностью. Большинство людей Запада, похоже, совершенно не осознают здешних реалий». Монсеньор отметил, что и других христианские храмы, в Стамбуле и Трабзоне, были переделаны в мечети. И добавил, что ЕС не потребовал «взаимности» в вопросе свободы вероисповедания мусульман в Европе, что могло бы обеспечить «юридическое признание и равные возможности» для христиан в Турции.

Вид на Софийский собор. Стамбул

Преобразование собора Святой Софии в мечеть является еще одним признаком агрессивности ислама, но и на Западе усиливается «культурная борьба» против христианства и западной культуры. Об этом говорится в комментарии Kath.net (Линц, Австрия). Возмутительное преступление стало началом исламской узурпации Святой Софии, столь же священной для православных, как и собор Святого Петра для католиков. Когда османские войска взяли Константинополь 29 мая 1453 года, султан Мехмед II позволил им грабить город три дня. Они ворвались в собор, куда бежали христиане, ограбили его, изнасиловали женщин и детей и убили всех, кого считали непригодными для продажи в рабство. Крупнейшая и наиболее важная православная церковь, где короновались византийские императоры, стала мечетью. 500 лет спустя после падения Османской империи Кемаль Ататюрк распорядился превратить ее в музей в ходе секуляризации и вестернизации Турции. Теперь это решение отменил Эрдоган. Идея ясна: диалог между мусульманами и христианами может вестись только за границей, в Турции нет диалога, преобладает ислам и без ограничений. Кардинал Шенборн, возможно, пожелает создать «центр встречи религий» в Стамбуле в «духе Ассизи», но мусульмане, такие как Эрдоган, считают предложение разделить использование священного здания с «неверными» огромным давлением на них. Остерегайтесь недооценивать символическую силу возвращения. Это часть всеобъемлющей неоосманской стратегии по восстановлению и расширению влияния на обширном пространстве от Балкан и Черноморского региона до Средиземноморья, от ближневосточных и африканских стран до Гибралтара. Любой, кто всё еще в Европе заявляет, что можно договориться с Турцией, даже ради хотя бы управления миграционными потоками, либо слеп, либо сознательно говорит неправду. Четыре года назад Себастьяна Курца, на тот момент министра иностранных дел Австрии, жестоко отругали в Брюсселе, потому что он сказал очевидное: Турции нет места в ЕС. Но опасная иллюзия «европейской Турции» всё еще циркулирует в воздухе. Однако и сам Запад давно охватила антихристианская волна. В США левый радикал Шон Кинг, один из лидеров Black Lives Matter, призвал к уничтожению христианских символов. Он сказал, что поклонение Иисусу является «формой белого превосходства» и «расистской пропаганды». Уничтожаются статуи святого Хуниперо Серры. Ненависть к христианству объединяет иконоборчество исламистов с постмарксистской культурной революцией на Западе. Только 2% крещеных католиков во Франции регулярно посещают храмы. В Германии 30% католиков рассматривают возможность ухода из Церкви. Секуляризованная Европа — это духовная пустыня. А единственное религиозное сообщество, которое распространяется в ней — это ислам.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».