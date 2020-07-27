Новосибирск, , 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере». Об этом сообщается на сайте Советского районного суда Новосибирска.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области; обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 (один) месяц 30 суток, то есть до 23 сентября 2020 года», — уточняется в официальной информации.

Постановление пока не вступило в законную силу.