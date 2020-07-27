Астрахань, , 10:34 — REGNUM В Астраханской области сегодня, 27 июля, к работе приступил новый руководитель администрации губернатора. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В соответствии с распоряжением астраханского губернатора Игоря Бабушкина, на руководящем посту утверждён Павел Паутов. Ранее управленец исполнял обязанности руководителя администрации главы региона.

Известно, что Паутов — коренной омич. Как сообщает портал astrakhan-24.ru, в разные годы возглавлял ОАО «Омская региональная телерадиовещательная компания», ГТРК «Омск», российско-китайский телеканал «ТВ Брикс», «МКР-Медиа».