Киев, , 10:30 — REGNUM Особого резонанса в США от недавней публикации записей разговоров в 2015—2016 гг. на тот момент президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена не было, потому что это уже «сыгранная игра».

Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью «РБК-Украина», материал опубликован сегодня, 27 июля.

«Все, что публикуется в последнее время, было известно уже давно… Никакой новой информации с этих пленок не услышали. И это не идет в сравнение с тем штормом, который был полгода назад. Сейчас это проходит почти незаметно, нет сенсаций», — отметил дипломат.

Ельченко отметил, что история вокруг импичмента Дональду Трампу повлияла на украино-американские отношения, но при этом Киеву удалось сохранить двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в Конгрессе США.

«Эта поддержка существует много десятилетий и заключается в том, что каждый месяц, если не каждую неделю, появляются новые законопроекты, направленные на усиление Украины. Как правило, это двухпартийные проекты», — подчеркнул посол.

Вместе с тем, Ельченко заявил, что некоторые представители «так называемой украинской оппозиции» и сегодня продолжают играть в «эту игру», не осознавая опасности.

«В своей политической борьбе они начинают использовать Соединенные Штаты, а это бессмысленно, этого нельзя делать», — отметил он.

Вместе с тем, конкретных имен посол называть не стал.

В завершение Ельченко заявил, что в каждом негативе надо искать позитив — в частности, благодаря этому об Украине в США вообще узнали.

«В Нью-Йорке я зашел в один бар, и там на огромном телевизоре как раз была трансляция слушаний, и я послушал, что люди между собой говорят, и там был сплошной позитив: наконец мы узнали, где находится Украина, и что этой стране надо помогать. На такую пиар-кампанию надо было бы потратить миллионы долларов, а нам это досталось практически бесплатно», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году был обнародован текст телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского вскоре после победы последнего на выборах. Публикация привела к серьезному внутриполитическому кризису в США, в ходе которого инициировался вопрос импичмента Трампу.

В мае и июне 2020 года народный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал записи телефонных переговоров Порошенко и Байдена.