Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США с официальным визитом до проведения американских президентских выборов, заявил 27 июля посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью «РБК-Украина».

В ходе визита Зеленский может посетить более двух штатов США. В частности, это может быть штат Техас — в городе Хьюстон идёт подготовка к открытию генерального консульства Украины. В церемонии открытия консульства может принять участие президент Украины, сообщил посол.

«Это могла бы быть поездка в Калифорнию, пока ни один украинский президент там не был. Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, в Сиэтл, где наиболее динамично растущая диаспора в США», — рассказал он.

Ельченко отметил, что в самом Сиэтле и пригороде работает около 70 тыс. выходцев с Украины, причём это новая диаспора, образовавшаяся за последние десять лет.

Чиновник также заявил о необходимости подготовить соглашения об инвестициях, которые стороны могли бы подписать в ходе визита Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 42,5% жителей Украины назвали Владимира Зеленского полностью зависимым от «международных партнёров», а 40,7% считают его частично зависимым. При этом 66,5% жителей Украины считают свою страну управляемой извне.

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