Стокгольм, , 11:08 — REGNUM Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон и лидер Либеральной партии Нямко Сабуни считают, что принятое в Швеции десять лет назад законодательство в области ядерной энергетики не соответствует новой реальности. Оппозиционные политики уверены, что действующие законы безнадежно устарели и представляют угрозу для долгосрочного устойчивого энергоснабжения страны. Для необходимого уровня обеспечения Швецией энергией они предлагают ввести в эксплуатацию большее число атомных реакторов малых размеров, чем действует сейчас, и снять ограничения на дальнейшее внедрение мирного атома в энергетическую отрасль. Об этом 27 июля сообщила газета Dagens Nyheter.

Напомним, что десять лет назад, 17 июня 2010 года, Риксдаг отменил действовавший на тот момент закон, регулирующий вопросы ядерной энергетики. В то же время было принято решение о принятии нового раздела в Экологический кодекс, который, по крайней мере теоретически, позволял правительству выдавать разрешения на строительство новых реакторов.

Однако в результате все свелось к тому, что на территории Швеции разрешена одновременная работа только десяти реакторов, расположенных в заранее обозначенных местах. В то же время новые реакторы могут быть построены только на тех трех площадках, где уже сегодня находятся атомные электростанции.

Со своей стороны, Кристерссон и Сабуни предлагают снять эти ограничения с целью «обеспечения возможности для следующего поколения ядерной энергетики».

В своей статье, опубликованной Dagens Nyheter, они подчеркивают, что Швеция уже является одним из признанных международных лидеров в рамках «зеленого перехода экономики и энергетики с ископаемых источников сырья на возобновляемые источники энергии». Но для того, чтобы эта работа продолжилась, по их мнению, развитие мирного атома не должно сводиться к ограничениям, затрудняющим инновации и развитии в области ядерной энергии.