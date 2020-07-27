Стокгольм, , 11:59 — REGNUM Правительство Швеции сказало свое четкое «нет» пожарным, работающим неполный рабочий день, которые попросили изменить условия труда во время пандемии коронавируса. Об этом 27 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

По мнению Ассоциации органов муниципального и областного управления, такое решение правительства Швеции рискует обернуться «ухудшением условий в сфере социальных услуг», так как профессия и так является невостребованной, а после такого отказа на местах может возникнуть нехватка пожарных.

Еще в середине мая Ассоциации органов муниципального и областного управления при поддержке профсоюзов Vision, Kommunal и Ассоциация пожарных Швеции обратилась с просьбой о смене правил работы фонда страхования по безработице. Существующие предписания предусматривают выплаты на основании отработанных часов, что сокращает их размер в случае увольнения работника, проработавшего определенное время неполный рабочий день. Вместо этого, местные власти и профсоюзы предлагали определять страховую помощь на основании полученного дохода, что позволило бы совмещать две работы и более.

«У нас почти четыре из пяти спасательных ведомств испытывают трудности с набором пожарных на полставки. А плюс к этому добавляются эти правила фондов страхований на случай безработицы, что просто заставляет работников самим увольняться. Проблема очень серьезная», — заявил председатель Ассоциации пожарных Швеции Петер Берг.