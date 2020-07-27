Брянск, , 10:21 — REGNUM Ещё одного кандидата на должность губернатора зарегистрировала избирательная комиссия Брянской области. Таким образом, на выборы 13 сентября 2020 года допущены пять соискателей, сообщает 27 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный избирком.

Официальным кандидатом на должность губернатора стал Андрей Архицкий, выдвинутый региональным отделением КПРФ. Ранее избирком зарегистрировал Александра Богомаза («Единая Россия»), Дмитрия Корнилова («Гражданская платформа»), Сергея Курденко («Справедливая Россия») и Сергея Чернышова («Казачья партия Российской Федерации»).

Дату выборов губернатора Брянской области утвердили 11 июня 2020 года депутаты облдумы, они пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.