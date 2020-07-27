Стокгольм, , 10:23 — REGNUM Решение правительства Швеции инвестировать в железнодорожное сообщение с континентальной Европой подверглось критике со стороны Умеренной коалиционной партии. Ее представители считают, что средства должны быть направлены на развитие той же инфраструктуры, только не с остальной Европой, а внутри самой Швеции. Об этом 26 июля сообщила газета Fria Tider.

Напомним, что 23 июля в ходе заседания правительства Швеции Транспортному управлению было поручено провести прямые закупки поездов с целью начала реализации движения ночных поездов из страны на территорию континентальной Европы. Предполагается запустить регулярные рейсы между Мальмё и Брюсселем, а также между Стокгольмом и Гамбургом. В пресс-релизе правительство подчеркнуло, что все больше граждан с пониманием относятся к проблемам экологии и окружающей среды, предпочитая поезда другим видам транспорта.

Однако внимание парламентариев от Умеренной коалиционной партии привлек тот факт, что ранее ночные рейсы были отменены внутри страны, в частности пострадало железнодорожное сообщение между югом и севером страны.

«А тем временем разве не были прекращены ночные рейсы из Северной Швеции? Разве не было бы более разумно запустить именно их?» — прокомментировал решение правительства представитель Умеренных Ян Эриксон.

Своего коллегу поддержал другой депутат Риксдага Ларс Бекман, который также видит большую целесообразность в выделении средств на финансирования строительства и модернизации собственной инфраструктуры.

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