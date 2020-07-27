Тбилиси, 27 июля 2020, 10:56 — REGNUM Власти Грузии не видят альтернатив мирному урегулированию конфликтов на Кавказе, а в ряде СМИ информация о политике Тбилиси подается в искаженном виде. Данный комментарий советника премьер-министра Грузии Ираклия Чиковани 26 июля распространила пресс-служба правительства страны.
Ранее ряд средств массовой информации в Азербайджане сообщили, что будто из России в Армению через территорию Грузии были поставлены 300 единиц военных автомобилей. В грузинском правительстве отреагировали на это.
«К сожалению, не в первый раз определенные СМИ стараются исказить информацию и представить все так, как отвечает их интересам», — приводятся пресс-службой слова Чиковани.
Советник премьер-министра добавил, что Грузия с Азербайджаном являются стратегическими партнерами.
Напомним, 19 июля в Азербайджане ряд СМИ начали распространять сообщения о том, что Сербия поставила боеприпасы Армении через территорию Грузии перед тем, как обострился конфликт на армяно-азербайджанской границе. МИД Азербайджана на основании этих публикаций вызвал для разговора сербского посла.
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