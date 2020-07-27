Киев, , 10:14 — REGNUM Телефонный разговор между президентом Украины Зеленским и президентом России Владимиром Путиным вечером 26 июля, возможно, состоялся по просьбе главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил со ссылкой на свои источники украинский политолог Виктор Небоженко.

Эксперт считает, что Кадыров потребовал от Зеленского или еще раз извиниться за нанесенное оскорбление, или позвонить Путину, что в итоге украинский президент и сделал.

Небоженко отмечает, что в ходе телефонного разговора Зеленского интересовали механизмы прекращения огня в Донбассе, а президент России Путин настаивает на внесении изменений в конституцию Украины по особому статусу Донбасса.

«Ни то, ни другое реально невозможно… Это политический клинч», — заявил он.

В завершение эксперт отметил, что, по его мнению, дипломатические методы разрешения конфликта в Донбассе невозможны в рамках «вялотекущего и неэффективного» «нормандского формата» и «позорных Минских соглашений». Небоженко предлагает перейти к т.н. «женевскому формату», когда судьбу этого конфликта «быстро и плодотворно» могут решить лидеры ЕС, Украины, России и США.

ИА REGNUM напоминает, что, по версии Киева, Зеленский и президент России Владимир Путин во время телефонного разговора 26 июля согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня в Донбассе, а также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в конституции Украины.

По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора Владимир Путин заявил, что постановление Рады о проведении местных выборов в 2020 г. противоречит Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования. Кроме того, выражена серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о необходимости пересмотра соглашений.

18 июля глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с призывом «определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения» за оскорбившее его видео.

«Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко», — заявил Кадыров.