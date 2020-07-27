Баку, , 10:06 — REGNUM За прошедшие сутки военные Армении 45 раз нарушили режим перемирия на азербайджано-армянской границе. Об этом 27 июля сообщает минобороны Азербайджана

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 45 раз», — говорится в сообщении.

Также указывается, что позиции ВС Азербайджана в селах Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, в селах Гаравелилер, Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского район были обстреляны из сел Чинари, Айгедзор, с безымянных высот на территории Бердского района и с безымянных высот на территории Чамбаракского района Армении.

Кроме этого, уточняется, что позиции азербайджанской армии также обстреливались «из сел Чилябюрт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 26 июля российский миллиардер Сергей Саркисов, являющийся совладельцем страховой группы РЕСО, призывал представителей армянской и азербайджанской диаспоры прекратить беспорядки в Москве, произошедшие на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе.