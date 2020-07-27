Берлин, , 09:48 — REGNUM Соединённые Штаты Америки, действуя против проекта «Северный поток — 2», игнорируют интересы своих европейских союзников, полагает председатель комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст. Об этом он сообщил 27 июля ТАСС.

По его словам, спор вокруг строящегося газопровода говорит о том, что американские политики пытаются продвигать свои интересы без оглядки на союзников. У Эрнста нет уверенности, что Германия сможет разрешить споры с США во время председательства в Совете ЕС, которое началось 1 июля.

Отведённый период времени слишком короток, отметил он.

«Прогресс есть в том смысле, что благодаря нашей активности Еврокомиссия очнулась и думает об ответных мерах», — сказал Эрнст о возможном ответе на санкции США.

Немецкий политик не получил ответа на письмо, которое направил в середине июля пикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В письме Эрнст призывал отказаться от санкций против проекта и уважать решения, принятые демократическим путём внутри ЕС.

Он добавил, что по-прежнему считает санкционное давление США нарушением суверенитета Европы, в том числе Германии.

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