Москва, , 09:35 — REGNUM Внешний и сепаратистский фактор протестов в Хабаровске начинает постепенно доминировать над внутренним и искренним, заявил член общественной палаты РФ директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По словам эксперта, изначально протест в Хабаровском крае был достаточно искренним и был в существенной степени вызван обеспокоенностью жителей региона арестом бывшего губернатора Сергея Фургала. Сейчас же акценты протеста и подход к организации его существенно изменился.

«И наклеечки, и мегафоны у людей появились, одинаково отпечатанные плакаты, при чем надписи, порой, на английском языке — не для российской аудитории, а для зарубежной. И профессионально организовывающие раскачивающие толпу люди, мы все это видим, как идет. И видим в том числе, как лозунги менялись. И вдруг пошла эта сепаратистская линия — «Дальневосточная Республика», против Москвы, против всего остального. Этого идет очень много и это раскачивается активно зарубежными СМИ», — заявил Григорьев.

Григорьев также сообщил также, что были проанализированы лозунги ряда зарубежных пропагандистских СМИ, которые работают в том числе и на сепаратистскую тему в России, и были выявлены десятки публикаций на тему протестов в Хабаровске, поданные в специальном ключе. Он добавил, что есть и украинские интересанты протестной активности.

«Они точно также работают сейчас по раздуванию все истории в Хабаровске… Полковник Прозоровский в СБУ был, он убежал из Украины в Россию, показывал фотографию из этого Центра психологических операций Вооружённых сил Украины (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… здесь вот карта «оккупированных» Московией территорий, и здесь мы видим Хабаровский край», — продолжил Григорьев.