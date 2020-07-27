Москва, 27 июля 2020, 09:35 — REGNUM Внешний и сепаратистский фактор протестов в Хабаровске начинает постепенно доминировать над внутренним и искренним, заявил член общественной палаты РФ директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам эксперта, изначально протест в Хабаровском крае был достаточно искренним и был в существенной степени вызван обеспокоенностью жителей региона арестом бывшего губернатора Сергея Фургала. Сейчас же акценты протеста и подход к организации его существенно изменился.
Григорьев также сообщил также, что были проанализированы лозунги ряда зарубежных пропагандистских СМИ, которые работают в том числе и на сепаратистскую тему в России, и были выявлены десятки публикаций на тему протестов в Хабаровске, поданные в специальном ключе. Он добавил, что есть и украинские интересанты протестной активности.