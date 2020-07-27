Москва, , 09:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не хочет выполнять Минские договоренности, поэтому всячески тянет время. Об этом заявил председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя требование главы государства расшифровать каждый пункт Минских соглашений.

Читайте также: Зеленский потребовал «детальной расшифровки» Минских соглашений

Сенатор уверен, что украинский лидер боится заявить Берлину и Парижу о своём отказе.

«Зеленский тянет время. Соглашения он выполнить не может и не хочет. Заявить Берлину и Парижу о своём отказе боится — поставит Меркель и Макрона в сложное положение, они не смогут поддержать его», — написал Пушков на своей странице в Twitter

Также в сюжете: Минские соглашения содержат исчерпывающие формулировки — Песков

Политик также отметил, что пересмотреть соглашения Зеленскому «не дадут».

«Вот и выдумывает всякие отсрочки. Детские игры», — заключил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой во время посещения Станицы Луганской президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему требуется детальная расшифровка Минских соглашений, чтобы он смог понять, в состоянии ли Киев выполнить эти договорённости. По сути, Зеленский заявил, что совершенно не понимает, что написано в Минских соглашениях, которые подписало бывшее руководство Украины.

В МИД РФ подчеркнули, что готовы прийти на помощь Зеленскому и расшифровать ему, что же написано в Минских соглашениях, которые его страна не выполняет уже почти шесть лет.