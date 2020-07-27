Москва, 27 июля 2020, 09:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не хочет выполнять Минские договоренности, поэтому всячески тянет время. Об этом заявил председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя требование главы государства расшифровать каждый пункт Минских соглашений.
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Сенатор уверен, что украинский лидер боится заявить Берлину и Парижу о своём отказе.
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Политик также отметил, что пересмотреть соглашения Зеленскому «не дадут».
Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой во время посещения Станицы Луганской президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему требуется детальная расшифровка Минских соглашений, чтобы он смог понять, в состоянии ли Киев выполнить эти договорённости. По сути, Зеленский заявил, что совершенно не понимает, что написано в Минских соглашениях, которые подписало бывшее руководство Украины.
В МИД РФ подчеркнули, что готовы прийти на помощь Зеленскому и расшифровать ему, что же написано в Минских соглашениях, которые его страна не выполняет уже почти шесть лет.