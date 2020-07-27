Киев, , 09:33 — REGNUM Командующий «Операцией объединенных сил» (ООС) Украины против жителей Донбасса Сергей Наев издал приказ о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Об этом сообщили 27 июля в пресс-службе штаба спецоперации.

«Командование объединённых сил сообщает, что 26 июля 2020 издан приказ командующего объединённых сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — сказано в заявлении.

Приказ соответствует тем мерам, которые ранее были утверждены на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) и вступили в силу 27 июля, отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее украинская парламентская партия «Европейская солидарность» разослала в СМИ анонс митинга против перемирия в Донбассе, который может состояться возле офиса президента Украины. Лидером этой партии является бывший президент Украины Пётр Порошенко.

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