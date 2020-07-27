Лондон, , 09:16 — REGNUM Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге продемонстрировал «растущую мощь» российского флота. Так охарактеризовала это событие британская ежедневная газета Daily Mail.

«Россия демонстрирует «растущую мощь» своего флота огромным парадом с участием 200 военных кораблей в Санкт-Петербурге», — озаглавлена публикация в ежедневнике.

В статье подчёркивается, что главный приоритет для российского руководства в условиях напряжённых отношений с Западом — это военная модернизация. Напомнили авторы и о гиперзвуковом оружии, которое есть в распоряжении российских военных.

В статье агентства Reuters, посвящённой российскому Дню ВМФ, звучит вопрос о том, насколько продвинулся флот России с точки зрения оснащения кораблей ядерным оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, Главный военно-морской парад состоялся 26 июля в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ. На нём присутствовали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

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