Париж, 27 июля 2020, 09:10 — REGNUM Столкнувшись с увеличением числа случаев заражения SARS-CoV-2 среди молодежи, министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал их проявлять повышенную бдительность, передает BFM TV.
Министр здравоохранения призыв молодых людей проявить «бдительность» в отношении соблюдения санитарного протокола в связи с увеличением числа случаев заражения.
«Уровень бессимптомных пациентов чрезвычайно высок. Это особенно актуально в Иль-де-Франс», — отметил министр здравоохранения Франции.
Напомним, число случаев заражения SARS-CoV-2 во Франции растет. За сутки появляется более чем тысяча новых случаев. По официальным данным, эпидемия убила 30 192 человека во Франции.