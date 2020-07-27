Хэфэй, Китай, , 09:04 — REGNUM Власти Китая выделили провинции Аньхой на востоке страны дополнительные поставки для борьбы с наводнениями, сообщили 26 июля в Министерстве по чрезвычайным ситуациям региона.

В обще сложности 1,35 млн мешков, 1,2 млн кв. метров мешковины и 130 тыс. кв. метров геотекстиля, наряду с прочими материалами, было выделено региону для борьбы с большой водой.

В ближайшие три дня мощные ливни ожидаются в городе центрального подчинения Чунцине, провинции Гуйчжоу и в среднем, а также нижнем течениях реки Янцзы. При этом, паводковая ситуация остается крайне неблагоприятной и сложной, сообщили метеорологи.

В настоящее время всего 37 777 человек, которые оказались заложниками большой воды, были спасены, еще 107 тыс. человек были эвакуированы спасателями в безопасное место. Всего от ливней в регионе пострадало более 8,4 млн человек.