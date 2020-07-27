Пхеньян, , 08:54 — REGNUM Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что северокорейский лидер посетил кладбище участников боевых действий и возложил цветы в память о погибших. Также он вручил нескольким военачальникам Корейской народной армии наградные пистолеты.

Напомним, Корейская война была первым крупнейшим военным конфликтом после окончания Второй мировой войны. В конфликте с обеих сторон принимали участие вооруженные силы Китая, СССР, США, а также Северной и Южной Корей.

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