Москва, , 10:30 — REGNUM Первое из мероприятий состоялось 16 июля — в онлайн-формате прошел публичный обмен мнениями (паблик-ток) на тему «Городская среда в эпоху посткоронавируса. Новые правила, привычки и возможности».

Умный город Иван Шилов © ИА REGNUM

На мероприятии обсуждались следующие вопросы:

как изменится поведение людей после самоизоляции?

какие запросы на инфраструктуру городской среды могут появиться?

как отразится дальнейшее развитие онлайн-сервисов на востребованности общественных территорий?

какими могут стать города будущего?

В паблик-ток приняли участие Светлана Колесова — заместитель губернатора Ульяновской области, Игорь Никитин — министр цифрового развития Пермского края, Анатолий Курманов — директор по проектам АНО «Диалог», Елена Семенова — заместитель директора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России», Алексей Новиков — президент компании Habidatum, Алеся Мамчур — директор по стратегическому развитию ПАО «Ростелеком», Алексей Паламарчук — руководитель направления по работе с государственными заказчиками АО «ЭР-Телеком Холдинг» и Максим Исаев — директор по развитию для реализации проекта по цифровизации городов Крайнего Севера «Норникель Единство».

Паблик-ток был организован Минстроем России, Экспофорумом, Ассоциацией по развитию городских парков и общественных пространств. Поддержку мероприятия осуществляла АНО «Цифровая экономика». Модератором дискуссии стал Александр Зорин, директор по региональной политике организации «Цифровая экономика».

В своей вступительной речи Александр Зорин упомянул заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при участии президента РФ Владимира Путина, на котором основное внимание уделялось цифровым технологиям, ориентированным на человека, на улучшение его качества жизни и на повышение эффективности национальной экономики.

Александр Зорин призвал участников обсуждения сфокусировать внимания на городах и регионах, на цифровых технологиях и ведомственном проекте Минстроя России «Умный город», дать оценку ситуации, сделать прогноз её развития, а также попытаться сформулировать конкретные предложения, которые могут быть использованы Минстроем России, субъектами РФ, иными органами государственной власти для корректировки национальных проектов.

Дискуссия началась с обсуждения того, насколько эпидемия коронавируса повлияла на поведение людей, а именно на жителей больших городов, которые в ближайшее время должны стать «умными». В течение трёх месяцев организаторы дискуссии изучали, насколько сильно люди привязаны к своим местам обитания, к месту своего постоянного проживания.

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Президент компании Habidatum, урбанист и предприниматель Алексей Новиков рассказал о результатах социологического исследования, проведённого его компанией на основе метрик городского развития. Исследование показало, как люди чувствуют себя в городе, как они передвигаются, какова их реакция на эпидемию. Город рассматривался не только как пространство, но и как время, как набор «центральностей».

"Цетральности подвергаются типизации по функциональным признакам — торговые центры, места отдыха и т. д. Это помогает принимать решения по поводу размещения коммерческой и социальной инфраструктуры, электроэнергетики, коммунального хозяйства. Центральности мигрируют в пространстве и во времени, что прекрасно показала эпидемия коронавируса », — сказал глава Habidatum.

Для анализа были взяты фискальные данные торговых точек и данные геолокации из социальных сетей. Таким образом, были обнаружены кластеры, очень слабо отреагировавшие на изменение ситуации в связи с пандемией и показывающие высокую концентрацию людей.

В разных городах мира эту проблему решают по-разному. В основном пытаются развести людские потоки, меняя часы работы тех или иных учреждений. Но это очень сложно сделать из-за законодательных ограничений. Алексей Новиков предлагает распределить потоки товарных объектов в больших торговых центрах. Например, в Нью-Йорке существует программа создания субаренды помещений, пустующих после шести часов вечера в больших офисных комплексах, на первых этажах которых могли бы с 20:00 до 24:00 размещаться различные компании малого бизнеса, создающие комфорт для людей, которые выходят с работы. В ресторанах, которые не работают утром и днём, размещаются временные коворкинговые пространства. В результате анализа данных выяснилось, что в Москве порядка 40% офисных помещений простаивают по вечерам.

Важным фактором заражения людей вирусами друг от друга является продолжительность пребывания человека в определенном месте. Такую информацию возможно получать от мобильных операторов — это даёт возможность оценить как вероятность заражения, так и величину выручки торговых предприятий.

Анализ больших данных даёт возможность создать систему регламентов общественных пространств в городе, которая будет учитывать спрос на то или иное пространство и разводить потоки людей, включая и изменение рабочих часов в конкретном месте.

Отвечая на вопрос модератора дискуссии, на развитии каких технологий сегодня должны прежде всего сконцентрировать свое внимание региональные органы власти и бизнес, Алексей Новиков сказал, что таковой является временное мастер-планирование для координации потоков населения, чтобы с приходом очередных волн пандемии не закрывать город.

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Министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин рассказал участникам онлайн-дискуссии о том, какие цифровые инструменты были использованы во время пандемии и какое влияние пандемия окажет на приоритеты региона в дальнейшей цифровизации.

Пермский край еще до пандемии СOVID-19 сделал ставку на приоритетное развитие цифровых технологий. Этот опыт может быть использован для стратегии цифровой трансформации в других регионах.

На уровне края и отдельных городов власти попытались применить массу новых технологий, какие-то из них оказались востребованными, а что-то не получилось реализовать. Первым вызовом для региона стала работоспособность сотовой связи и интернета из-за повышенной нагрузки на каналы связи. В первые же дни самоизоляции трафик по интернету вырос на 60%, поэтому властями края был осуществлён мониторинг работоспособности информационных каналов, для этого была выделена отдельная группа специалистов. Таким образом удалось обеспечить доступность интернета для жителей области.

Пермскому краю нужна единая платформа управления городами. В этом администрации региона помогает федеральное министерство цифрового развития с их идеей реализации Центра управления регионом (ЦУР).

Игорь Никитин считает, что его региону очень помогла система видеонаблюдения и видеоаналитики. До определённого момента камеры видеонаблюдения были разрозненны, и объединение их в единую систему позволило определять места, в которых происходит массовое скопление жителей, например, в поликлиниках и МФЦ. В больницах с помощью таких камер можно было наблюдать, насколько соблюдается режим самоизоляции.

Министр информационного развития и связи Пермского края заявил, что неплохо была отработана система дистанционного образования, опыт внедрения которой администрация края переняла у Москвы, правда, она осталась не до конца адаптирована — к системе была подключена только часть школьников.

Также в Пермском крае была введена система электронных пропусков — их было выдано порядка 50 тысяч штук.

Еще одно достижение цифровизации региона — портал «Управляем вместе», который обеспечивает обратную связь от жителей по поводу состояния ЖКХ.

Что касается обработки больших данных, о которой говорил Алексей Новиков, то Пермская администрация не нашла им применения, так как сама обработка данных, например, от операторов мобильной связи, могла производиться в течение нескольких недель, а решение о разведении потоков людей необходимо было принимать «здесь и сейчас».

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Светлана Колесова, заместитель председателя правительства Ульяновской области, рассказала о том, в каком статусе в данный момент находится пилотный проект ЦУР, какие результаты уже удалось получить и как этот проект будет развиваться в дальнейшем.

Ульяновская область была включена в пилотный проект в самый разгар пандемии. Было принято решение параллельно запускать несколько проектов для получения обратной связи от жителей региона. Каждый проект сейчас находится на этапе внедрения, но уже есть первые позитивные результаты: повышение скорости обработки обращений граждан, повышение качества работы с поступившими запросами граждан и выявление уровня их удовлетворённости, в результате чего происходит переход ведомств от написания ответов до решения вопросов. Произошла оптимизация самих управленческих и бизнес-процессов внутри каждого ведомства, в результате чего сократилось время рассмотрения обращений граждан по 21 ключевой тематике на 30%.

Следующий шаг, который предстоит сделать администрации Ульяновской области, — сформировать единый кол-центр, интегрировав его работу с ЦУР.

При поддержке АНО «Цифровая экономика» для граждан был создан сервис «Ульяновск дома», где собрано порядка 220 онлайн сервисов, как федеральных, так и региональных, с помощью которых люди могут получать множество услуг — учиться, работать, покупать продукты, получать волонтёрскую помощь.

Светлана Колесова считает, что реализация проекта ЦУР даст Ульяновской области «возможность обладать полной картиной проблемных полей по каждой отрасли и тепловой картой проблем в территориальном разрезе».

Одним из результатов проекта стало управленческое решение губернатора о ликвидации проблемы с водоснабжением, информацию о которой он получил с помощью ЦУР.

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Во время онлайн-дискуссии директор по стратегическому развитию ПАО «Ростелеком» Алеся Мамчур ответила на вопрос: насколько цифровой бизнес был готов к условиям пандемии, насколько были задействованы его ресурсы в комплексе мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, какие выводы мы должны сделать из текущей ситуации и какие технологии должны получить приоритетное развитие в ближайшие годы?

По её мнению, бизнес решил поставленные задачи на оценку «отлично», так как других вариантов у него не было. Было показано, как работа, которой IT-компании занимались 20 лет, помогла справиться с последствиями пандемии. Алеся Мамчур считает, что если бы пандемия произошла пять лет назад, то граждане столкнулись бы с гораздо более тяжёлыми последствиями — не работали бы интернет-магазины, не было бы доставки и возможности соблюдать социальную дистанцию. Всего этого удалось достичь благодаря развитию информационной инфраструктуры. Тяжелейшая нагрузка в период пандемии легла на телекоммуникационных операторов, в частности на Ростелеком, который зафиксировал рост трафика на 30%. Сегодня уровень потребления гражданами цифровых сервисов остаётся прежним, поэтому можно смело говорить о том, что жизнь изменилась. Она стала разнообразнее, так как появляются совершенно новые её аспекты, при этом базовые принципы остаются прежними: все те принципы, которые Ростелеком закладывал в цифровизацию, они остаются прежними, просто те вызовы, которые корпорация видит перед собой, меняются.

«Т акже как принцип того, что эффективное государство для человека — это незаметное государство — он остаётся прежним, и даже больше, показал себя во время пандемии, во время господдержки гражданам и бизнесу », — отметила Мамчур.

Развитие цифровых технологий привело к тому, что ряд регионов во время карантина смог проверять соблюдение карантинных мер населением не силовыми методами, а дистанционно, не подвергая людей дополнительному стрессу, а делая это через современные методы видеоаналитики.

Корпорация «Ростелеком» была готова вместе со своими партнёрами из региональных органов власти искать ответы на те потребности, которые у них возникли, и действовала не как коммерческая компания, которой выгодно продать те решения, которые у неё уже есть, а дорабатывала их под те потребности, которые появляются у заказчиков: дистанционный мониторинг температуры у граждан и т. д.

Из перспективных технологий, помимо видеоаналитики, Алеся Мамчур отметила сети 5G.

Что касается федеральных проектов, то директор по стратегическому развитию ПАО «Ростелеком» связывает их будущее с экономикой, которая сильно пострадала от эпидемии, поэтому она считает, что федеральные проекты ждут изменения. Проекту «Цифровая экономика» тоже необходимо будет скорректировать акценты: снимать задачу по привлечению внебюджетного финансирования не стоит, но решать её нужно будет с усилением роли государственно-частного партнёрства, в котором «Ростелеком» был лидером, в частности в направлении реализации проекта управления городским хозяйством. Государство должно поддерживать мероприятия, связанные с большими инвестиционными проектами в бизнес, создавать благоприятные условия, что стимулирует развитие экономики.

Свое выступление Алеся Мамчур закончила рассуждением о том, что многие страны ищут свой рецепт спасения экономики и её возрождения после пандемии, и многие из них, в том числе и Китай с серьёзными инвестициями в 5G, смотрят в сторону цифровизации, так как с её помощью они повысят эффективность, производительность труда в традиционных отраслях.

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Директор по проектам АНО «Диалог» Анатолий Курманов, которого коллеги называют отцом «умных городов» Подмосковья, заявил о том, что проект по созданию ЦУРов во всех регионах идёт по графику — до конца декабря 2020 года он должен быть запущен в 83 субъектах Российской Федерации, а это вся страна, за исключением Москвы и Московской области.

На заре появления «Умного города» был принят постулат, что умный город должен быть нацелен на человека: людям должно быть комфортно и удобно жить в городе, человек в первую очередь, выбирает место жительство, а уже потом место работы и всё остальное.

« Пандемия показала, насколько регионы были готовы к борьбе за своих жителей с точки зрения создания им удобства. Городами, регионами руководит власть, поэтому, когда мы говорим об уровне комфорта, об уровне решения проблем, мы говорим об уровне доверия населения к власти », — сказал Анатолий Курманов.

« Если человек сегодня пришел в некое публичное пространство, в социальную сеть, с проблемой наличия ямы при выходе из его подъезда, эта проблема быстро информационно отработана, а он вышел на следующий день из подъезда и опять в эту яму наступил, то он вернётся в социальную сеть с тем, что власть неэффективна и неправдива с ним. Это очень важно понимать при разработке ЦУРов. Сейчас вместе с регионами мы разрабатываем нотации, выстраиваем процессы для того, чтобы в рамках построения платформы обратной связи в рамках поручения президента не автоматизировать бардак », — добавил он.

Анатолий Курманов считает, что необходимо гармонизировать экосистему «умных городов» — среду обратной связи с гражданами, например, через создание единого классификатора обращений и жалоб граждан. Кроме того, так как государство является очень серьёзным игроком на рынке информационных технологий как разработчик и эксплуатант систем, то бизнес необходимо позвать в ЦУР для того, чтобы показать, что это такое, как это работает, какие системы уже используются, и показать ему те точки, где бы он мог помочь.

Директор по проектам АНО «Диалог» рассказал о том, что в рамках ЦУРа создана и действует единая аналитическая система, которая мерит ситуацию в регионе по трем показателям — обращения граждан, СМИ и социология, а государство создало единую платформу обратной связи на базе ЕПГУ.

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Директор по развитию для реализации проекта по цифровизации городов Крайнего Севера «Единство» («Норильский Никель») Максим Исаев объяснил участникам публичного обсуждения, как компании удаётся устранить цифровое географическое неравенство в период пандемии на территориях своего присутствия. Проект «Норникеля» по цифровизации городов начался раньше, чем началась пандемия. Для компании основным ресурсом и активом являются горожане, и «Норильский Никель» обеспечивает повышение качества их жизни. Инициатива по реализации проекта, связанного с цифровизацией городов, родилась из понимания того, что технологии способны повышать качество жизни. Компания «Единство» была создана в 2015 году для ликвидации цифрового неравенства. В 2018 году компания провела магистральный оптический канал сети интернет из Нового Уренгоя в норильский промышленный регион, и сейчас перед компанией стоят задачи по развитию этого цифрового направления и проекта, связанного с цифровизацией «Умных городов». В 2019 году компания изучила потребности, болевые точки населения городов присутствия «Норильского никеля». Среди них — проблемы в сфере здравоохранения (недостаток врачей узких специальностей, отсутствие единых медицинских баз, очереди в медучреждения), образования (существуют дни, когда, исходя из метеоусловий, дети не ходят в школу, а общаются с учителями и между собой с помощью популярных мессенджеров), досуга (ограниченность онлайн-контента, городских информационных ресурсов, дефицит мест и объектов досуга, недоиспользованный туристический потенциал), ЖКХ, экологии, цифровой мобильности, транспорта. На основании этих проблем был сформирован framework, связанный с тем, какие сервисы и цифровые решения необходимо использовать для решения этих проблем. Компания является своего рода бизнес-интегратором в единую платформу лучших проектов, лучших вендоров, лучших сервисов, которые есть на рынке.

Максим Исаев считает, что Норильск является островом, отрезанным от материка, городом, комфортным для проживания, не считая климатических условий, но в нем нет электронной коммерции, поэтому местным бизнесменам пришлось быстро перестраивать свои формат ведения бизнеса в условиях пандемии.

В своей деятельности он готов сосредоточить свои усилия на том, чтобы вовлекать горожан в опросы, понимать, каких технологических сервисов сейчас не хватает в городах, формировать благоприятные условия для привлечения бизнеса в эти города — как мелких, так и крупных IT-компаний.

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Руководитель направления по работе с государственными заказчиками АО «ЭР-Телеком Холдинг» Алексей Паламарчук рассуждал о том, какие технологии и способы их внедрения органы государственной власти должны использовать и как нужно поправить региональную цифровую повестку.

Алексей Паламарчук считает, что ситуация в регионах очень серьезная не из-за распространения инфекции, а из-за отношения к ней. IT-технологии никогда не были вещью в себе, они всегда отражали актуальные вызовы и потребности и становились инструментом для того, чтобы эти потребности обеспечивать. «Умные города» включают в себя самые актуальные темы — безопасность, развитие, урбанизация, логистика, транспортная инфраструктура, социальная сфера, учёт климатических особенностей и природных факторов. Пандемия — это новый вызов, к которому ни власти, ни люди не были готовы. К тому же население относится к нему как к некоему временному явлению. Алексей Паламарчук уверен в том, что это явление не пройдет, и мы должны быть к нему готовы, как жители побережья к цунами. На первой стадии мы все боролись с пандемией, как с экстренной ситуацией. Сейчас мы находимся на второй стадии — стадии надежды на возвращение привычного ритма жизни. Но мы перейдем в третий этап, который называется «осознание того, что ничего не закончилось», и мы будем искать средства противостоять новой волне пандемии.

« Но, в отличие от первой стадии, у нас уже есть решения, которые озвучены на самом высоком федеральном уровне. Задача IT-сферы — предложить те решения, которые обеспечат быстрый переход от экстренных мер к полноценной инфраструктуре. Мы заменили консьержей домофонами, посты охраны — видеокамерами. Также нам предстоит борьбу с распространением инфекции вести в автоматическом режиме: телемедицина, дистанционное обучение. Нужно придать всему этому осознаннность и серьёзность », — заявил он.

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Заместитель директора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России», Елена Семенова осветила мероприятия, которые в данный момент реализуются Минстроем:

производится синхронизация мероприятий «Умного города» с мероприятиями, которые реализуются регионами в рамках ЦУРов;

за короткое время пандемии Минстрой решил техническую часть онлайн-голосования жителей многоквартирных домов;

был налажен мониторинг аварий и инцидентов на объектах ЖКХ;

была запущена программа повышения уровня рейтинга городов;

было предусмотрено финансирование мероприятий в рамках проекта по формированию комфортной городской среды;

была введена номинация к конкурсу «Лучшая муниципальная практика» для получения федерального финансирования.

Елена Семенова считает, что сейчас необходимо определиться с теми направлениями и теми отраслями, где нужно и важно применять ГЧП.

По итогам онлайн-дискуссии будут даны рекомендации, в том числе и субъектам РФ, пересмотреть свои мероприятия по цифровизации городского хозяйства, уделить особое внимание бесконтактным сервисам, посмотреть, как использовать городские пространства, пересмотреть свой подход к проведениям мероприятий по цифровизации, учитывая, что они должны реализовываться не «ради цифры», а нужно думать, прежде всего, о людях.

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Мнение эксперта

Тему изменения городской среды в эпоху посткоронавируса в своем интервью ИА REGNUM развивает постоянный член Международного совета по сохранению памятников и достопримечательностей, ведущий эксперт лаборатории БРИКС института EURISPES, архитектор Паоло Мотта.

Г-н Мотта, расскажите, пожалуйста, нашим читателям о вашем видении будущего европейских больших и малых городов после пандемии коронавируса. Какими они будут?

Паоло Мотта: Будущее большинства европейских и многих евразийских больших и малых городов столкнется с некоторыми изменениями в их стратегическом развитии, но, к счастью, это не затронет их основную структуру, которая развивалась в течение столетий, придавая каждому из них уникальные характеристики и создавая их историю. Современные городские агломерации и метрополии, которые растут в последние десятилетия «ex-novo», особенно в развивающихся экономиках, должны будут пересмотреть свою политику развития, чтобы отвечать новым требованиям со стороны их жителей. Я считаю, что последние события глобального масштаба дают возможность начать глубокое осмысление проводимой политики по борьбе с дикой урбанизацией в огромных мегаполисах и для пересмотра роли малых городов, где все условия жизни, включая санитарные, намного лучше, чем в больших городах. Таким образом, концепция концентрации населения в так называемых «умных городах» должна быть пересмотрена и преобразована в более широкие «умные территории», где все виды поселений модернизированы с использованием последних технологий и связаны между собой эффективной сетью электроэнергии и передачи мобильных данных. Таким образом, города и поселки будут сохранять свою исключительную особенность и способствовать более широкой социальной сплоченности жителей, которая теряется в мегаполисах. Европа и многие окружающие её страны исторически уже имеют эту модель, поэтому им должно быть легче продвигаться в этом направлении. Последние стратегии развития Европейского союза идут именно в этом направлении. Мы должны вернуть городам и поселкам роль катализаторов социальной сборки населения. Они не должны быть только кластерами технологий и услуг.

Сегодня искусственный интеллект (ИИ) пытается контролировать потоки людей в пределах городов. Считаете ли Вы, что это хороший инструмент борьбы с эпидемией или же более эффективно создание правильной структуры города, учитывающей потребности горожан?

Паоло Мотта: Несомненно, ИИ — это инновационный и полезный инструмент, не только связанный с пандемией, но и при правильном применении способный облегчить многие аспекты повседневной жизни, начиная с мобильности (адаптированное предложение для маршрутов и расписания общественного транспорта), логистики, здравоохранения, доступности услуг и заканчивая мониторингом и прогнозированием потребностей и спроса со стороны граждан, который помогает специалистам проектировать модели городского устройства и различные общественные пространства.

Похоже, что, играя во все эти цифровые игры с «умными городами», городские власти забывают о своих гражданах, об их роли в местах их исторического проживания или в тех городах, которые они совсем недавно выбрали для жизни. Что вы об этом думаете?

Паоло Мотта: Я полностью согласен с утверждением, что правительство недооценивает в целом главную роль, которую играют граждане с их особенностями, традициями, привычками и всеми другими составляющими нематериального наследия, которые делают каждый город уникальным и неповторимым по своим характеристикам. При одном только технологическом подходе каждый так называемый «умный город» рискует превратиться в стандартизированный и организованный перечень видов деятельности и услуг, не имеющий идентичности, которая определяется «genius loci» (гением места). Как следствие, мы получим плохую социальную сплоченностью граждан. Прошлый опыт так называемых «новых городов», которые тогда осваивали современные технологии, оказался в целом негативным из-за отсутствия вовлеченности граждан.

Некоторые эксперты прогнозируют, что «умные города» — это первый шаг к сокращению числа бюрократов и чиновников. Согласны ли вы с этим утверждением?

Паоло Мотта: Теоретически использование новейших технологий, поскольку пандемия ускоряется во всем мире, должно сократить и ускорить освобождение от бюрократии, но на самом деле этот путь долог, а сопротивление изменениям сильно, несмотря на громкие декларации, произносимые во всём мире. Требуется общее изменение видения и глубокая реорганизация внутри системы государственного и муниципального управления, а не только запуск «умных городов».

На Ваш взгляд, комфортная жизнь в городе — из каких частей она состоит? Может ли цифровая система «умных городов» обеспечить все аспекты комфорта, которые действительно нужны людям?

Паоло Мотта: Качество жизни в городах, поселках и любых других населенных пунктах зависит не только от материального богатства и материальных услуг, но и формируется многими различными компонентами в таких секторах, как окружающая среда, культура, чувство идентичности и социальная сплоченность — все это должно быть рассмотрено на принципах подхода SQA (Social Quality Approach). Без этих элементов ни одна технология сама по себе не может обеспечить разумный уровень жизнедеятельности, и, как уже говорилось ранее, модель, основанная на «умных городах», на мой взгляд, не может обеспечить реальное устойчивое социально-экономическое развитие и постоянный комфорт жителей.

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