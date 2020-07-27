Париж, , 08:45 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин осудил граффити, сделанные на фасаде мечети в городе Ажен, сообщает Le Figaro.

Известно, что 26 июля 2020 года на фасаде мечети было обнаружено несколько граффити, в том числе изображение свастики.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманин с величайшей твердостью осудил неприемлемый ущерб, нанесенный мечети Ажена.

«Эти одиозные акты противоречат ценностям Республики. Поддержка мусульман в Ажене», — написал Жеральд Дарманин в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что 30 млрд евро должны быть выделены на экологический переход в рамках плана восстановления, который в целом обеспечит декарбонизацию экономики.

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