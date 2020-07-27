Киев, 27 июля 2020, 08:44 — REGNUM 27 июля у офиса президента Украины состоится акция протеста против перемирия в Донбассе, сказано в анонсе акции, разосланном в украинские СМИ, сообщило издание Strana.ua.
Организатором акции является партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Акцию протеста запланировали провести в 19:00 мск в Киеве на улице Банковой, где находится офис президента Украины.
Напомним, с 27 июля в Донбассе должно начаться устойчивое перемирие. Его могут обеспечить новые договорённости, ранее достигнутые сторонами конфликта в ходе переговоров Трёхсторонней контактной группы.
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