Киев, , 08:44 — REGNUM 27 июля у офиса президента Украины состоится акция протеста против перемирия в Донбассе, сказано в анонсе акции, разосланном в украинские СМИ, сообщило издание Strana.ua.

Организатором акции является партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Человек по фамилии Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — ИА REGNUM) запретил украинской армии защищать Украину. Кажется, здесь есть государственная измена. Кажется, человек, являющийся президентом Украины, стал слугой России и заставляет украинское войско капитулировать перед российским агрессором», — сказано в документе.

Акцию протеста запланировали провести в 19:00 мск в Киеве на улице Банковой, где находится офис президента Украины.

Напомним, с 27 июля в Донбассе должно начаться устойчивое перемирие. Его могут обеспечить новые договорённости, ранее достигнутые сторонами конфликта в ходе переговоров Трёхсторонней контактной группы.

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