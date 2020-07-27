Киев, 27 июля 2020, 08:44 — REGNUM 27 июля у офиса президента Украины состоится акция протеста против перемирия в Донбассе, сказано в анонсе акции, разосланном в украинские СМИ, сообщило издание Strana.ua.

Организатором акции является партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Человек по фамилии Зеленский (президент Украины Владимир ЗеленскийИА REGNUM) запретил украинской армии защищать Украину. Кажется, здесь есть государственная измена. Кажется, человек, являющийся президентом Украины, стал слугой России и заставляет украинское войско капитулировать перед российским агрессором», — сказано в документе.

Акцию протеста запланировали провести в 19:00 мск в Киеве на улице Банковой, где находится офис президента Украины.

Напомним, с 27 июля в Донбассе должно начаться устойчивое перемирие. Его могут обеспечить новые договорённости, ранее достигнутые сторонами конфликта в ходе переговоров Трёхсторонней контактной группы.

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