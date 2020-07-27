Берлин, , 08:26 — REGNUM Группа восьми (G8) с участием России не может быть восстановлена из-за ситуации, сложившейся на востоке Украины, и вхождения Крыма в состав РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в опубликованном 26 июля интервью газете Rheinische Post.

Он отметил, что ранее Россию исключили из объединения экономически развитых стран за «аннексию Крыма и вмешательство в ситуацию на востоке Украины». Маас подчеркнул, что не видит возможности восстановления формата G8 до тех пор, пока ситуация не будет разрешена.

Он также прокомментировал идею президента США Дональда Трампа пригласить на саммит Группы семи не только Россию, но также Австралию, Индию и Южную Корею. Маас назвал форматы G7 и G20 «разумно скоординированными» и добавил, что в форматах G11 или G12 нет нужды.

Ранее американский лидер предложил провести саммит Группы семи не в июне, а в сентябре, и расширить число его участников.

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