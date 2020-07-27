Сеул, 27 июля 2020, 08:26 — REGNUM Уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина продолжает падать на протяжении девяти недель подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.
Согласно результатам опроса, проведенного с 20 по 24 июля среди 2516 человек старше 18 лет, уровень поддержки составил 44,4%, что на 0,4% ниже по сравнению с прошлой неделей. Не одобряют деятельность президента 52,2% респондентов, что на 1,2% выше, чем неделю назад. От ответа воздержались 3,3%.
Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 37,5%, Объединённой партии будущего — 31,7%, партии Справедливости — 4,7%, Открытой демократической партии — 4,4%, Народной партии — 3,7%.