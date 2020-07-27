Париж, , 08:16 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что 30 млрд евро должны быть выделены на экологический переход в рамках плана восстановления, который в целом обеспечит декарбонизацию экономики, в частности, приведет к снижению выбросов СО2 на единицу ВВП, сообщает Le Figaro.

«Вместе с (министром экологического перехода) Барбарой Помпили мы предлагаем выделить 30 млрд евро из 100 млрд, запланированных на инвестиции в экологический переход», — заявил министр экономики Франции.

«Мы обеспечим, чтобы все решения о стимулировании благоприятствовали новой модели роста, основанной на декарбонизации, энергетической трезвости и зеленых инновациях. План восстановления будет зеленым», — добавил Бруно Ле Мэр.

Ожидается, что план экономического восстановления правительства, стоимостью 100 млрд евро, будет представлен 24 августа 2020 года в совете министров.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции назначили на должности 11 государственных секретарей, в результате чего число членов правительства достигло 43.

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