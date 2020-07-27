Чэнду, Китай, , 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.

Как передает телеканал CGTN, группа сотрудников диппредставительства покинула консульство 27 июля в 06:00 по местному времени (01:00 мск), в 06:18 флаг США был спущен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генеральное консульство КНР в городе Хьюстон в американском штате Техас.

По данным американских чиновников, дипмиссия уже давно использовалась правительством Китая и разведывательными службами этой страны для «кражи ценных разработок в сфере медицины», а также была вовлечена в попытки «внедриться в нефтегазовую промышленность».

В ответ на это решение Китай закрыл генеральное консульство США в китайском Чэнду, обвинив сотрудников диппредставительства во вмешательстве во внутренние дела КНР.

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