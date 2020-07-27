Абакан, , 08:06 — REGNUM Глава минздрава Хакасии Владимир Костюш покидает свой пост. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 27 июля в пресс-службе республиканского правительства.

24 июля Костюш написал заявление об увольнении по собственному желанию. В настоящее время он находится в официальном отпуске до 31 июля включительно. С 1 августа он покинет свой пост.

Исполняет обязанности министра здравоохранения Хакасии первый замминистра Александр Стреленко.

«Кандидаты на пост министра рассматриваются руководством республики», — подчеркнули в пресс-службе.

Между тем, по версии местных массмедиа, увольнение Костюша может быть связано с задержками выплат медикам за работу с носителями коронавируса.

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Справка: Владимир Костюш родился в 1958 году в Кустанайской области. Окончил Красноярский государственный медицинский институт. В Абакан приехал в 1986 году, приступил к работе в Хакасской областной больнице.

С 1997 по 2013 год он руководил ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г. Я. Ремишевской» в должности главного врача.

С 1998 года Костюш избирался депутатом в состав Верховного совета (парламента) Хакасии второго, третьего, четвертого, пятого и шестого созывов. С 30 марта 2017 года вновь возглавил ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г. Я. Ремишевской». В мае 2017 был назначен на должность министра здравоохранения Хакасии.

Является заслуженным врачом Российской Федерации.