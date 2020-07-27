Париж, , 08:05 — REGNUM Во Франции назначили на должности 11 государственных секретарей, в результате чего число членов правительства достигло 43, поскольку во время перестановок в правительстве Франции назначения получили 32 министра, включая премьер-министра Жана Кастекса, передает BFM TV.

Пять государственных секретарей сохранили свой пост, а шесть получили назначения на должность.

Известно, что Сара Эль Хайри назначена на пост государственного секретаря по делам молодежи и взаимодействия; Оливия Грегуар назначена на пост государственного секретаря по социальной, солидарной и ответственной экономике; Жоэль Жиро — государственный секретарь по сельскому хозяйству; Беранжер Абба — государственный секретарь по биоразнообразию; Клемент Бон — государственный секретарь по европейским делам; Натали Элимас — государственный секретарь по приоритетному образованию.

Напомним, предыдущее правительство Франции во главе с Эдуаром Филиппом состояло из 37 министров.

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