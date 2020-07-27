Чебоксары, 27 июля 2020, 07:51 — REGNUM В Чувашии проводится проверка подписных листов, которые претенденты на пост главы республики предоставили в региональный ЦИК. Итоги должны подвести не позднее 3 августа. Между тем в избиркоме заявляют, что все кандидаты, выдвинутые партиями, преодолели «муниципальный фильтр». Из самовыдвиженцев сумел собрать требуемое число подписей только один претендент. Таким образом, из 12 заявленных участников в предвыборной гонке остаются пятеро, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Первым подписные листы предоставил в региональный ЦИК врио главы Чувашии Олег Николаев, который баллотируется как самовыдвиженец, но получил поддержку от трёх партий: «Единой России», «Родины» и родной для него «Справедливой России». Он предоставил необходимое количество подписей муниципальных депутатов, а также 5095 подписей избирателей.
О других самовыдвиженцах, собравших необходимое число подписей, не сообщается.
В избиркоме отмечают, что все кандидаты, выдвинутые партиями, предоставили для прохождения муниципального фильтра необходимое число подписей муниципальных депутатов. Это Сергей Матвеев («Патриоты России»), Александр Андреев (КПРФ), Константин Степанов (ЛДПР) и Николай Степанов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).
Как сообщало ИА REGNUM, выдвижение кандидатов завершилось 24 июля. На проверку подписных листов у Центризбиркома Чувашии есть десять дней.
Отметим, для регистрации в качестве кандидата на главный пост в республике все участники должны представить 263 подписи муниципальных депутатов, в том числе 55 подписей депутатов собраний районов и городов. Кроме того, самовыдвиженцы должны заручиться поддержкой ещё 4632 избирателей.
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