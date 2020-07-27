Сиэтл, США, , 06:40 — REGNUM Почти 60 полицейских пострадали в ходе уличных столкновений с протестующими в американском Сиэтле, сообщает пресс-служба городской полиции.

«В течение дня 59 полицейских получили ранения, из них один госпитализирован. Ранения различаются — от ссадин и кровоподтеков до ожогов и разрыва мениска», — отметили в управлении.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали 47 участников массовых беспорядков в городе. В полицейском управлении отметили, что хулиганы кидали в сотрудников камни, бутылки, деревянные предметы и пиротехнику. В отношении задержанных ведется следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля сообщалось о 25 задержанных в ходе демонстраций в Сиэтле, переросших в уличные беспорядки. Тогда же говорилось, что пострадали всего трое полицейских при попытке навести порядок в городе.

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