Хартум, , 04:29 — REGNUM Не менее 60 человек погибли в результате нападения боевиков в провинции Западный Дарфур в Судане, сообщает агентство Reuters со ссылкой на доклад ООН.

«Более 60 человек были убиты и около 60 пострадали 25 июля в результате вооруженной атаки в деревне Мистри», — говорится в сообщении.

По данным организации, в ходе нападения, совершенного группой из 500 боевиков, были сожжены дома местных жителей, а также рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в Западном Дарфуре был введен режим чрезвычайного положения в связи с ростом насилия в регионе. Отмечалось, что в провинции участились случаи столкновения демонстрантов с силовиками.

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