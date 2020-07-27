Берлин, , 01:24 — REGNUM Германия отклонила предложение президента США Дональда Трампа пригласить российского лидера Владимира Путина в «группу семи» (G7), заявил глава немецкого МИД Хайко Маас в интервью Rheinische Post.

«G7 и G20 — это два чутко координируемых формата. Нам не нужны ни G11, ни G12», — заявил он.

По словам Мааса, отношения с Россией в настоящее время являются сложными по множеству вопросов. При этом он отметил важную роль Москвы в урегулировании конфликтов в Сирии, Ливии и на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля сенаторы США начали сбор подписей против приглашения России в G7. Сенаторы подчеркнули, что участие Москвы в этом формате недопустимо из-за якобы злонамеренных действий против американских союзников и Украины.

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