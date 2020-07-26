Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден опережает по рейтингу президента страны Дональда Трампа в трех ключевых штатах государства. Об этом 27 июля сообщает телеканал CNN.

Речь идет о штатах Аризона, Флорида и Мичиган, данные были предоставлены социологической компанией SSRS.

Согласно отчету службы, за Байдена отдают свои голоса 51% избирателей во Флориде, тогда как Трамп собирает здесь лишь 46%.

В Аризоне бывший вице-президент может довольствоваться 49% против 45% Трампа, а в Мичигане расклад 52% против 40% так же в пользу Байдена.

Напомним, в ходе президентских выборов 2016 года Трамп одержал победу над Хиллари Клинтон во всех указанных штатах.