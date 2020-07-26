Минск, , 20:33 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая отказалась от проведения уличных пикетов из-за угроз, неоднократно поступавших в ее адрес и адрес детей. Об этом она сама сообщила 26 июля на своей странице в соцсети Facebook после встречи с доверенными лицами и руководством своего штаба.

«Все согласились (во время встречи), что с учетом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц, решение отказаться от проведения пикетов было правильным», — написала она.

По ее словам, власти страны «не способны защитить кого-то», что делает уличную агитацию небезопасной.

Как передавало ИА REGNUM, 20 июля Верховный суд Белоруссии принял решение оставить без удовлетворения жалобу участвующего в президентской кампании Валерия Цепкало на решение ЦИК не регистрировать его кандидатом в президенты.

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