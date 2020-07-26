Токио, , 20:09 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не планирует роспуск нижней палаты Парламента и досрочные выборы этим летом, сообщает газета Mainichi. Вместо этого, по словам премьер-министра, он сосредоточится на борьбе с новой волной коронавируса.

Напомним, роспуск Палаты представителей (нижней палаты Парламента) с проведением новых выборов — частая практика в Японии. Считается, что эта мера способствует тому, чтобы нижняя палата наиболее точно отражала текущее настроение избирателей. Единственный раз с момента принятия новой конституции в 1947 году, когда выборы нижней палаты Парламента проводились в связи с истечением четырехлетнего срока полномочий был в 1976 году. Срок полномочий нынешней палаты заканчивается осенью 2021 года.

Ключевой вопрос, который зависит от решения палаты представителей, — снижение ставки налога на потребление. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Японии, прежде всего экономическая, будет зависеть и роспуск палаты. Не исключено, что это произойдёт этой осенью.

Основным сторонником проведения летних выборов в нижнюю палату был министр финансов Таро Асо. Он часто настаивал на необходимости этой меры. Однако не получил согласия премьер-министра.

В связи с ростом случаев заражения SARS-CoV2, главным образом в Токио, многие политики Японии призвали к осторожности. Тосихиро Никай, генеральный секретарь Либерально-демократической партии (ЛДП), заявил: «Сейчас есть более важные вещи, чем роспуск [нижней палаты Парламента]».