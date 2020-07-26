Москва, , 19:51 — REGNUM ДОКУМЕНТ

В результате своевременных мер, принятых правоохранительными органами Российской Федерации, действия, провоцирующие и разжигающие армяно-азербайджанский межнациональный конфликт на территории российского государства, были пресечены, а виновные привлечены и будут привлекаться к ответственности.

Со своей стороны, мы, главы талышских организаций в России, используя свои информационные средства, обратились к талышским старейшинам и молодежи с просьбой приложить максимум усилий в пресечении провокационных действий по вовлечению талышей в управляемые из-за рубежа преступные действия, направленные на разжигание межнациональной розни. Из-за чего мы подверглись атакам и порицанию из Азербайджана, что ещё раз доказывает, что именно оттуда была дана установка по дестабилизации ситуации в крупных городах России.

В свою очередь заявляем, что талышские диаспорские организации и впредь будут твердо стоять на позициях межнационального мира и согласия на территории Российской Федерации и будут защищать государственные интересы страны, где они функционируют. Россия является общим домом многих народов, где законом на самом высоком уровне защищены их национально-культурные права. Талыши, как один из российских народов, чувствующих на себе внимание и поддержку российского государства, не испытывают никаких проблем ни с одним из народов, населяющих Россию. Главы талышских организаций и талышский народ всегда будут бороться за мир, дружбу, братство и межнациональный диалог на российской земле.