Москва, 26 июля 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский, которые 26 июля провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Президенты (Путин и Зеленский) также обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА REGNUM, 26 июля главы РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса.
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