Анкара, , 18:43 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Палестины Махмуд Аббас 26 июля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщили в управлении по связям администрации президента Турции.

В сообщении говорится, что Эрдоган и Аббас обсудили региональные процессы и развитие двусторонних отношений.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж провели в Стамбуле переговоры за «закрытыми дверями».

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