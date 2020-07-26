Стамбул, Турция, , 16:02 — REGNUM Удар «противников Анкары», недовольных «исторической борьбой Турции», принимают на себя одними из первых разведслужбы. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил 26 июля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на открытии нового здания регионального управления Национальной разведывательной организации (MİT) Турции в стамбульском районе Маслак.

Реджеп Тайип Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, значимость разведслужб многократно возросла в эпоху, когда информация и ее использование «превратились в самый эффективный вид оружия».

Главы государства подчеркнул, что не обладающая сильной службой разведки страна «обречена на уничтожение».

«Каждая инициатива, каждый шаг Турции привлекает внимание всего мирового сообщества», — добавил Эрдоган.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж провели в Стамбуле переговоры за «закрытыми дверями».

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