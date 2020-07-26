Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM На Главном военно-морском параде ВМФ РФ в Санкт-Петербурге присутствовали военные атташе из более чем 30 стран, которые дали высокую оценку его масштабу и организации. Об этом 26 июля сообщает Минобороны России.

«Иностранные военные атташе стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки посетили Главный военно-морской парад в городе Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Также указывается, что получившие аккредитацию в России представители военно-дипломатического корпуса провели ознакомление с воздушной, наземной и морской частями парада, а также высоко оценили организацию и масштаб данного мероприятия.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по окончании Главного военно-морского парада ВМФ РФ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин пожал руки находившимся на трибуне офицерам и немного с ними пообщался.