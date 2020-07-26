Ватикан, , 14:23 — REGNUM Папа Римский Франциск приветствовал решение о новом прекращении огня в Донбассе. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 26 июля, в ходе традиционного воскресного обращения к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

Римский первосвященник заявил, что ему стало известно о достижении договоренности в рамках Контактной группы в Минске о новом прекращении огня в Донбассе. Понтифик выразил надежду, что договоренности удастся воплотить на практике и это поможет истерзанному войной региону.

«Я узнал, что недавно в Минске членами трехсторонней контактной группы было принято решение о новом прекращении огня, касающемся зоны Донбасса. Благодаря за этот знак доброй воли, направленный на восстановление столь желанного мира в этом измученном регионе, молюсь за то, чтобы согласованное было наконец-то осуществлено на практике, в том числе и посредством эффективного процесса разоружения и удаления мин», — сказал Франциск.

Он подчеркнул, что только таким образом и можно восстановить доверие и создать предпосылки для столь необходимого и столь ожидаемого людьми примирения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Контактной группе удалось согласовать очередное перемирие в Донбассе. Стоит отметить, что это будет далеко не первое прекращение огня в регионе, однако практически все они всегда нарушались украинской стороной.