Обстановка в Средиземноморье накаляется

26 июля 2020 | Время чтения 9 мин

Ариф Асалыоглу, , 14:20 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

В Ливии идет подготовка к военной операции в Сирте

Как передает газета Sözcü, силы Правительства национального согласия Ливии (ПНС), поддерживаемые Турцией, начали подготовку к военной операции в городе Сирт. Египет в ответ на это назвал данную операцию «критическим рубежом» и даже пригрозил вмешаться в военные действия. ПНС, признанное ООН и поддерживаемое Турцией, сделало заявление о начале подготовки к планирующейся «в ближайшее время» военной операции по захвату города Сирт, находящегося под контролем Халифы Хафтара. Представитель ПНС Мустафа Меджаи отметил, что к окрестностям Сирта подтягиваются военные в «невиданном ранее количестве», и добавил следующее: «Решение начать операцию по спасению Сирта является совершенно точным и окончательным, и будет осуществлено в ближайшее время. Одной из преследуемых целей является возвращение нефтяных месторождений, контролируемых Хафтаром. Основной же целью является подавление восстания и установление контроля ПНС на территории всей Ливии».

В парламенте Египта обсуждается отправка военных в Ливию

Согласно турецкой редакции DW, вслед за заявлением сил Правительства национального согласия Ливии о начале «в ближайшее время» военной операции в городе Сирт, в парламенте Египта началось обсуждение отправки своего военного контингента в Ливию. Предусматривается что в случае, если поддерживаемые Турцией силы ПНС начнут военную операцию в Сирте, армия ВС Египта также войдет на территорию Ливии. Ожидается, что, скорее всего, данное предложение, которое поддерживается в основном сторонниками президента Египта Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси, будет одобрено Палатой представителей. Крупнейшая проправительственная египетская газета «Аль-Ахрам» сообщила о том, что в рамках упомянутого предложения по итогам голосования в парламенте предусматривается наделение президента Ас-Сиси полномочиями по инициированию военного вмешательства в соседнюю Ливию в целях помощи по спасению от турецкой агрессии.

Спад в СМИ продолжается

Как следует из сообщения телеканала NTV, Институт статистики Турции (TÜİK) обнародовал статистические данные относительно печатных СМИ за 2019 год. Согласно этим данным, в объемах тиражей газет и журналов снова наблюдается спад. По сравнению с прошлым годом, объем тиража снизился на 8%, т. е. на 5485 экземпляров. Аналогичная ситуация наблюдалась и ранее — в 2019 году тираж снизился также на 8% по сравнению с 2018 годом. Всего в 2019 году в Турции было напечатано 1 259 068 89 газет и журналов, 94,2% из чего составили газеты. Из выпущенных в Турции в 2019 году газет 90,8% является местными, 7,3% — национальными и 1,9% — региональными.

Изменение требований к социальным сетям

Как передает портал TR724, в Турции вносятся изменения в требования к платформам социальных сетей, количество ежедневых посещений пользователей которых превышает один миллион. Вместе с этим обеспечивается и хранение в Турции данных турецких пользователей. Если требования по удалению контента не будут выполняться, то предусмотрены такие санкции, как штрафы, регулирование пропускной способности и блокировка платформ. На конец 2019 года, в Турции было заблокирован доступ к 408 494 веб-сайтам, 130 000 URL-адресам, 7000 учетным записям в социальной сети Twitter и 40 000 твитам, 10 000 видео на YouTube и 6200 источникам на Facebook.

Глава МИД Германии потребовал от Анкары прекращения провокаций

Согласно турецкой редакции DW, министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил с предупреждением для Турции относительно буровых работ по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье. Он заявил следующее: «Продвижение в отношениях между Евросоюзом и Турцией возможны только, если официальная Анкара прекратит свои провокации». Глава внешнеполитического ведомства Германии отметил, что для налаживания отношений между Евросоюзом и Турцией необходимо прекратить проведение буровых работ в Восточном Средиземноморье. Как сообщает турецкая редакция Sputnik, во время своего визита в Грецию Маас сделал следующее заявление: «Наша позиция относительно проведения Турцией буровых работ в Восточном Средиземноморье предельно ясна. Нужно проявлять уважение к международному праву. По этой причине продвижение в отношениях между Евросоюзом и Турцией возможны только, если официальная Анкара прекратит свои провокации».

Обстановка в Средиземноморье накаляется

Согласно телеканалу Fox TV, в рамках подписанного между Турцией и Ливией Меморандума об ограничении юрисдикции на море, международная автоматизированная система оповещения NAVTEX объявила о проведении работ в южной и восточной части острова Мейисти. Стало известно о том, что турецкое судно по проведению сейсмических исследований «Оруч Реис» будет проводить свою исследовательскую работу в указанной зоне острова, и это насторожило армию ВС Греции. Греческие источники сообщают о том, что как минимум 15 военных морских судов ВМС Турции покинули военно-морскую базу Аксаз и направились к упомянутой территории. Вместе с этим было отмечено, что начальник Главного штаба Национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос срочно вернулся в Афины, прервав свой визит в греческую южную часть Кипра.

Турция и Россия достигли договоренности в ливийском вопросе

Как следует из сообщения телеканала NTV, во время турецко-российских переговоров министерство иностранных дел Турции вновь подтвердило свою убежденность в том, что ливийский вопрос можно решить, не прибегая к военным действиям. После проведения в Анкаре переговоров между делегациями Турции и России, была обнародована совместная резолюция, в которой подчеркивается, что Анкара и Москва достигли договоренности по четырем пунктам. Вместе с этим отмечено, что и турецкая, и российская сторона убеждены в том, что военные действия не являются решением для Ливии, а ситуация в данной стране может быть улучшена только в рамках политического процесса и в первую очередь при непосредственном участии самих ливийцев, а также при содействии ООН. Помимо того, во время переговоров было сказано, что необходимо продолжать борьбу с террористами и террористическими структурами на территории Ливии, которые определены Совбезом ООН.

Бойкот Турции со стороны Саудовской Аравии

Как сообщается в статье журналиста газеты Dünya ekonomi Керима Улькера, бойкот на турецкие товары со стороны Саудовской Аравии уже достиг определенного уровня. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии отныне требует отчет даже о нескольких тысячах долларов, направленных в Турцию. Ранее же никто ничего не спрашивал о потраченных в Турции сотнях миллионов долларов. Из этого следует, что идет препятствование инвестированию средств в Турцию со стороны арабских предпринимателей. Если раньше саудовцы могли с легкостью приобретать недвижимость в Турции, то сейчас это практически невозможно. Следует напомнить, что в прошлом один из самых обеспеченных бизнесменов из Саудовской Аравии оптом выкупил значительную часть одного из самых крупных проектов в Стамбуле. Однако с началом указанных затруднений он больше не может переводить деньги в Турцию. Дошло даже до того, что когда упомянутый миллиардер прибыл в Турцию на отдых, саудовская служба разведки передала в МИД своей страны данные о его банковских переводах.

Не допустить столкновения Турции и Сирийских демократических сил

Согласно сообщению портала Ahval News, заместитель командующего совместной объединенной оперативной группы международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) генерал-майор ВВС США Кеннет Экман выступил с заявление о том, что их сторона прибыла в Северную Сирию для того, чтобы не допустить столкновения являющейся союзником США по НАТО Турции и Сирийских демократических сил (СДС). Экман отметил, что СДС оказывают существенную помощь международной коалиции в ликвидации остаточных сил ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Генерал-майор добавил: «Силы международной коалиции находятся в Сирии для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Каждый день мы работаем над вычислением остатков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Значительная часть данной борьбы осуществляется совместно с сирийскими силами, которые являются союзниками коалиции».

Экономический кризис в Турции

Согласно сообщению портала TR724, 21−23 июля текущего года было проведено анкетирование среди 42 специалистов по экономике в Турции и за ее пределами. По итогам опроса был получен прогноз о том, что в этом году турецкую экономику ожидает спад на 4,3%. Во втором квартале, когда влияние пандемии коронавируса чувствовалось сильнее всего, ожидается спад на 12,2%, а в третьем квартале — 3,1%. Однако в следующем году ожидается рост экономических показателей на 4,5%. До пандемии коронавируса правительство Турции прогнозировало рост в 5% в 2020 году. В последний раз турецкая экономика переживала спад в 4,7% в 2009 году. В период с 2010 по 2018 год ежегодный рост экономики держался в среднем на уровне 5%.

Мечеть Святой Софии снова открыла свои двери для верующих

Как передает телеканал NTV, преобразованная снова в мечеть церковь-музей Святая София снова открыла свои двери для верующих. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Великого народного собрания Турции Мустафа Шентоп, вице — президент Турции Фуат Октай и председатель Партии националистического движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели, турецкие министры и высокопоставленные чиновники совершили пятничную молитву-намаз в мечети Святой Софии. После открытия президент Эрдоган произнес молитву из Корана. Вслед за этим Бахчели и Эрдоган посетили мавзолей султана Мехмеда II Завоевателя. Отмечается, что всего в пятничной молитве в мечети Святой Софии приняло участие 350 тысяч человек.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

С 1 августа возобновляются авиарейсы из России в Турцию, приостановленные ранее в связи с пандемией коронавируса. С 1 августа начнут свою работы рейсы из российских городов в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

В некоторых турецких провинциях снова наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом. Количество зараженных растет в юго — восточной части Анатолии, и в первую очередь в Диярбакыре, Батмане и Мардине. В связи с этим реанимации переполнены настолько, что там нет свободных мест.

В преддверии открытия мечети Святой Софии для совершения пятничной молитвы-намаза глава Духовного управления Турции Али Эрбаш отправил 500 первым лицам, среди которых были политические деятели, депутаты, чиновники, иностранные дипломаты и религиозные деятели, пригласительные с изображением мечети Святой Софии и аятом из суры Ат-Тавба.

В Нью-Йорке продолжаются судебные разбирательства относительно турецкого государственного банка «Халкбанк», иск против которого был подан Генеральной прокуратурой южного округа Нью-Йорка. Вместе с этим бурно обсуждается влияние на данный судебный процесс решения Арбитражного суда США о заключении под стражу бывшего заместителя председателя данного банка Мехмета Хакана Атиллы.