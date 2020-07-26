Киев, , 14:26 — REGNUM Белорусского блогера Сергея Тихановского на Украине внесли в базу «Миротворца». Соответствующая запись появилась в базе «Миротворца» 25 июля.

В качестве причины внесения Тихановского в базу «Миротворца» указана «сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым; участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками». По информации ресурса, Тихановский был в Крыму в 2017 году.

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Напомним, ранее заместитель председателя мониторинговой миссии Организации Объединённых Наций по правам человека на Украине Бенджамин Моро потребовал от депутатов украинского парламента закрыть сайт «Миротворец». По словам представителя миссии ООН, деятельность сайта является незаконной — на нем публикуются личные данные лиц, в частности, журналистов. Позже председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что украинский парламент не имеет полномочий закрывать «такие» сайты.