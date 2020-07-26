Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM По окончании Главного военно-морского парада ВМФ РФ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин пожал руки, находившимся на трибуне офицерам, и немного с ними пообщался. Кадры этого общения транслировали российские телеканалы.

«Спасибо вам за Военно-морской флот России», — сказал, пожимая руку главнокомандующему ВС РФ, один из офицеров, который находился на трибуне парада.

«Вам спасибо», — ответил ему на это глава государства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что повышение боеспособности военно-морского флота России будет достигаться благодаря внедрению передовых цифровых технологий и самых эффективных средств обороны.