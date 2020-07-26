26 июля 2020 | Время чтения 3 мин

Когда-то всем придется выбираться из «афганского лабиринта». Но когда и как? Вашингтон предпринял шаги в сторону Ирана и России. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что американская сторона согласилась провести встречи с Тегераном, посвященные афганскому мирному процессу. А госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что «администрация президента Трампа нуждается в поддержке Кремля для нормализации обстановки в Афганистане».

Станислав Тарасов, , 13:38 — REGNUM Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что американская сторона согласилась провести встречи с Тегераном, посвященные афганскому мирному процессу. По его словам, «для достижения и поддержания мира крайне значимо, чтобы был позитивно задействован регион, и мы даже согласились на организацию встреч, посвященных Афганистану, с Ираном, потому что мы также хотим, чтобы Иран выражал поддержку».

Иван Шилов © ИА REGNUM

Правда, Халилзад при этом не упоминает о каких-либо конкретных предложениях о проведении встреч. Тем не менее на фоне продолжающегося острого противостояния между США и Ираном, это сообщение воспринимается как сенсация. Потому что до недавнего времени американцы предпринимали максимум усилий для того, чтобы исключить Тегеран из мирного процесса по Афганистану, хотя Вашингтон понимал и понимает, что Иран является одним из главных игроков в регионе. Соответственно действовал и Тегеран, который вел свою игру в Афганистане, вступив в контакт с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Диалог активизировался после проведения американцами серии встреч с движением в Абу-Даби, Исламабаде и Дохе. В свою очередь, Иран заявляет, что его отношения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не означают оказание политической или военной поддержки этой группировке.

Однако, пишет английское издание Financial Times, американские эксперты уже давно осознали, что разработка вариантов действий по афганскому урегулированию с опорой только на Пакистан без привлечения Ирана практически невозможна. В свою очередь, The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента пишет, что «президент США Дональд Трамп, занимаясь поиском вывода войск из Афганистана, стал проявлять склонность к изменению отношений к Ирану». Так что возможно, что заявление Халилзада о согласии Вашингтона провести встречу с Тегераном по Афганистану носит зондажный характер. Объективно, как полагает иранское издание Mardom salari, Иран заинтересован в выводе американских войск из Афганистана, но вряд ли Вашингтон будет вести с ним переговоры по этой теме. Другое дело попытаться повлиять через это на процессы, происходящие в Афганистане, что даже в теории представляет собой серьезное изменение американской стратегии.

И это касается не только Ирана. Недавно госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на видеоконференции, организованной изданием The Hill, заявил, что администрация Трампа нуждается в поддержке Кремля для нормализации обстановки в Афганистане. «Я ясно дал понять России, что нам также нужна их поддержка этих усилий, — говорил он, отвечая на вопрос о приписываемых Москве попытках предлагать боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих. — У России большая история в Афганистане. Мы дали ясно понять нашим российским коллегам, что мы должны работать вместе, чтобы добиться более суверенного, независимого, мирного Афганистана. Мы думаем, что это в интересах России, мы думаем, что это в интересах Китая, мы знаем, что это в интересах жителей Афганистана». Интрига тут в том, намерены ли США через свою новую стратегию в отношении Афганистана, выходя на сотрудничество с Ираном и Россией, переключаться после этого на решение других проблем в урегулировании сложных отношений с Тегераном и Москвой.

Или предпринимается попытка решить любыми средствами только одну локальную афганскую проблему? И как будут вписываться в американскую стратегию и будут ли вообще иметь место переговоры США с Саудовской Аравией и ОАЭ по афганскому урегулированию? Ведь Иран с учетом географической близости и наличия общей границы с Афганистаном считает, что у него больше прав на участие в решении афганской проблемы, чем у арабских государств Персидского залива. Есть, конечно, вопросы и к такой проблеме, как фактическое международное признание талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отношений с официальным Кабулом. К тому же сейчас в переговоры о мире в Афганистане на различных площадках вовлечены разные страны, среди них Пакистан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Россия, Китай и США. Плюс к этому попытки Тегерана активизировать региональные и международные консультации по вопросу об установлении мира в Афганистане. Иран преследует цель формирования региональной инициативы по Афганистану с участием соседних с ним стран и влиятельных государств, а также ООН в поддержке межафганского урегулирования. Когда-то всем придется выбираться из «афганского лабиринта», но когда и как? Вашингтон предпринял свой шаг в направлении Тегерана и Москвы. Следует ждать ответа.